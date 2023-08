Pludselig borede håndværker i asbest: Børn flyttet med én dags varsel

- I den forbindelse opstår der tvivl om, hvorvidt det er et tag, der er asbest i. Det mener håndværkeren, der borer i det, at det er der ikke. Ellers havde han jo aldrig boret i det, siger hun.

Fundet blev gjort, da håndværkeren borede hul i taget for at lave udsugning på den nye stue.

De prøver får kommunen svar på onsdag. Forhåbentlig tidsnok til, at ledelsen kan orientere forældrene om, hvad prøverne viser på et forældremøde om situationen onsdag aften.

Her orienterer de forældrene om, at børnene tirsdag morgen skal møde ind på en anden adresse på grund af fundet.

For at afklare asbest-spørgsmålet blev der sendt en prøve af taget til analyse. Senere mandag lyder svaret, at der er påvist asbest i prøven.

Men uanset hvad prøverne påviser, vil institutionen blive rengjort af et skadeservicefirma.

- Jeg kommer til at reagere, som om det er påvist. Jeg har tilkaldt skadeservice - de synes, det var meget at gøre ud af det, men jeg synes, det er nødvendigt. Jeg er selv mor til tre børn, og jeg ville synes, at det var rart, at det er håndteret, uanset om der er påvist asbest eller ej, siger hun.

Usikker tidshorisont

Det betyder, at alle vandrette flader i hele institutionen vil blive grundigt rengjort. Det gælder også legetøj og håndværkernes værktøj.

- Børn og medarbejdere skal først tilbage, når det er helt ok. Også selvom det ikke bliver påvist, siger hun.



Solstrålen i Grenaa blev genåbnet som institution i 2022 på grund af pladsmangel i byen.

Efter planen skulle renoveringen af den nye stue være færdig torsdag, og i løbet af den kommende måned skulle otte nye børn rykke ind i Solstrålen.

Det er uklart, hvornår institutionen kan genåbne.