Pludselig blev syngende betjent delt med over en million

”Jeg er så glad for min cykel”

Sådan lød det til tonerne fra Frank Petersens guitar, da han sang og spillede på cykelruten til Tour de Anholt onsdag.

- Jeg tænkte, at jeg ville stille mig og give lidt stemning med på vejen, siger Frank Petersen, der er politiassistent ved Østjyllands Politi.

Han fortæller, at det var lidt impulsivt, men at han havde guitaren med i bilen og fornemmede, at stemningen var til det.