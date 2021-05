Plejehjem vurderet til 14 mio. kroner: Derfor blev prisen 50 gange lavere

- Der er lige det, man skal bruge. To senge, et tv, eget bad og toilet og et tekøkken med køleskab, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Før var lejlighederne fyldt med plejesenge. Nu er det hotelsenge, som står klar til, at stedet åbner for gæster sidst i maj.

Som et lotteri

De nye ejere ligger ikke skjul på, at ideen ikke var blevet til noget, hvis prisen ikke var billig.

250.000 kroner for 3.520 m2 bygninger lyder af ingenting. 50 gange under vurderingsprosen på godt 14 millioner kroner.

Hvis man ikke kender forhistorien med flere udbudsrunder og placeringen, så lyder det for godt til at være sandt.

- Det var en af mine gode venner, som tippede mig: Hold da op, kommunen har det her til salg for tredje gang, og denne gang er der ingen mindstepris, siger Henrik Kruse Kristensen, en anden af investorerne, og fortsætter:

- Og så blev jeg enig med de to andre investorer om, at vi skulle prøve at give et lavt bud. Det var lidt som at deltage i et lotteri og have på fornemmelse, at man godt kunne vinde.