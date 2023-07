Pas på – lavtflyvende stork!

Men al begyndelse er svær, og for storkeunger, der kan have problemer med flyvehøjden, er det med livet som indsats, når de går på vingerne.

Skiltene advarer om ”lavtflyvende storke”, og er opstillet ved Ramten i Norddjurs Kommune. Her befinder der sig en beboet storkerede helt tæt på vejen, hvilket ifølge Jess Frederiksen fra Storkene.dk kan give anledning til bekymring.

- Der er fire storkeunger, og om blot et par uger vil de flyve fra reden. Når storkene flyver til og fra reden, vil de ofte flyve lavt ind over vejen. Det kan også hænde, at de kan finde på at søge føde langs vejkanten eller i grøften og dermed komme i karambolage med trafikanterne. Derfor er der nu opstillet skilte ved Huldremosevej omkring storkereden, der gør opmærksom på storkeparret og deres unger, siger han.

Ti storke på Djursland

Norddjurs Kommune opstillede for fire år siden en række storkereder, og på opfordring fra Stornene.dk følger kommunen nu trop med vejskiltene for en sikkerheds skyld.

Udover Ramten, er der også et ynglende storkepar på Kastaniegaarden i Revn. Her er der to storkeunger, som også snart flyver af reden. Når det sker, vil man i sensommeren kunne opleve hele ti storke, hvis det altså lykkes at forhindre ulykker.

- De unge storke skal bruge de næste uger på at træne vingerne og lære at finde mad i naturen. Derfor vil de kunne opleves i både luften og på marker og enge indtil slutningen af august eller starten af september, hvor de vil flyve mod syd, fortæller Jess Frederiksen.