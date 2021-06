Paddleboardere reddet i landt på Djursland

Forsvaret sendte flyvevåbnets redningshelikopter fra Aalborg i luften, og samtidig blev søværnets redningsstation i Grenaa alarmeret.

Kort før klokken 15 kunne Forsvarets Operationscenter melde, at redningsaktionen var afsluttet. De to nødstedte blev samlet op af en redningsbåd fra Grenaa og sejlet i land.

Flere redningsaktioner

Redningsaktionen kom, kun ganske få minutter efter at Forsvaret deltog i redning af en havkajakroer, som var kæntret ud for Næsby Strand nord for Storebæltsbroen på sjællandssiden.

Tidligere denne uge måtte Forsvaret, redningsberedskab og politi rykke ud, da en gruppe på flere end 25 paddleboardere kom i havsnød ud for Hurup Camping i Himmerland.

Her blev en gruppe elever og lærere samt paddleboardinstruktører overrumplet af et pludseligt omslag i vejret, der gjorde, at de ikke kunne komme i land.

Et paddleboard er en form for surfbræt, som sejleren står på og driver frem ved hjælp af en lang pagaj.