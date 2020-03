Oppustelig dukke iført tøj udløste stor redningsaktion

En række borgere slog søndag morgen alarm, da de så, hvad der lignede, en livløs person i vandet ved Gjerrild Nordstrand.

Både politi, kystredningstjenesten samt mandskab fra Beredskab & Sikkerhed rykkede ud til stranden på det nordøstlige Djursland, hvor der blev sat en båd i vandet for at komme ud til 'personen'.

Det viste sig dog, at der ikke var tale om en person, men derimod en oppustelig dukke iklædt tøj, som var tøjlet til en sten og sat ud i vandet.

- Vi fandt hurtigt ud af, at der var nogle studerende, som havde holdt et arrangement på stranden. Derfra kom vi hurtigt i kontakt med en 24-årig kvinde, der fortalte, at det var hende, som havde placeret dukken i vandet, siger Jakob Christiansen, kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi.

Ville skræmme sine medstuderende

Kvinden har ifølge politiet forklaret, at hun havde sat dukken ud i vandet for at skræmme sine medstuderende og efterfølgende glemt at fjerne den igen.

Kvinden kan nu se frem til at blive sigtet for 'misbrug af faresignal' – straffelovens paragraf 135.

- Her burde hun have tænkt sig om, når der er tale om en dukke med tøj på, som ligner et menneske og tilmed er tøjlet fast til bunden med en sten, siger Jakob Christiansen fra Østjyllands Politi.

Han forklarer, at en sådan forseelse typisk straffes med en bøde.

Ifølge politiet kan kvinden derudover også muligvis se frem til en større regning for alt det redningsmandskab, der søndag morgen rykkede ud til stranden ved Gjerrild.