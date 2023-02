Opgradering: Ny redningsbåd er både større og hurtigere

Skulle uheldet være ude på vandet ved Anholt, så er øen fremover bedre rustet til opgaverne. Tidligere på måneden ankom nemlig en nybygget redningsbåd, som både er større og hurtigere end sin forgænger. Det oplyser Forsvaret på sin hjemmeside.

Redningsbåden er den største, som Kattegat-øen har rådet over, og den er desuden lukket, hvilket giver redningsberedskabet på Anholt bedre muligheder for at gå i aktion i dårligt vejr.

Opkaldt efter første leder

Orlogskaptajn Tim Lillelund, chef for Kystredningstjenesten, glæder sig over den nye redningsbåd, som er bygget på det franske værft Couach.

- En ny redningsbåd til Anholt betyder, at vi får forbedret vores beredskab med et større fartøj i den centrale del af de indre danske farvande. Anholt ligger lige midt i Kattegat og udgør, sammen med de omkringliggende redningsstationer, et væsentligt element i det beredskab, som skal udføre søredning, pumpehjælp, miljøberedskab og de mange andre opgaver, som vores redningspersonel udfører i alt slags vejr året rundt, siger han ifølge Forsvarets hjemmeside.

Navnet på den nye redningsbåd er 'Jacob Frederiksen'. Den er opkaldt efter manden, som grundlagde redningstjenesten på Anholt og desuden var den første stationsleder på øen fra 1878 til 1903.

Februar er gået med oplæring. Det danske mandskab er blevet oplært af folk fra det franske værft, så der kan navigeres sikkert på havet i nødsituationer.