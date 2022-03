Opfindere åbner tanghotel - gæster fodres med fiskelort

Det er firmaet Pure Algae, der står bag opfindelsen, hvor næringsstofferne i det beskidte vand fra fiskeopdrættere på land bliver brugt til at dyrke spiselig tang i store tanke.

- Vi lader tangen tjekke ind og sørger for, at den får den bedste mulighed for at trives, for at solbade, og at buffeten har alt det, den skal bruge, for at den kan vokse sig sund og stor, fortæller Esben Rimi Christiansen, direktør i firmaet Pure Algae, med et smil om hotellet.