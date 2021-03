Omdiskuteret ambulance flytter nu endnu længere væk: - Det er en katastrofe

Men kan man godt forvente, at man nogle steder på landet har ambulancer lige så hurtigt som i store byer som Grenaa, Randers, Silkeborg og Horsens og Aarhus?



- Det er jo en stor diskussion, men nu opererer vi jo på nationalplan med, at vi skal have lighed i sundheden, og jeg ved da godt, at der vil være lidt længere tid nogle steder, men jeg tænker, at vi er nødt til at diskutere: Hvad er den nationale standard for, hvor lang tid, det skal vare - uanset hvor i landet, man bor.

- Og man skal huske, at vi jo har en større andel af de ældre borgere i Danmark boende i landkommunerne, og det er jo også der, hvor behovet for en ambulance kan være forholdvist større end for de fleste, siger borgmesteren.