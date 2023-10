Officielt krig: Uvirkeligt for eleverne

En 10.-klasse og fem medarbejdere fra Djurslands Efterskole har siden torsdag været i Israel, men turen tog en dramatisk drejning da den militante gruppe Hamas lørdag morgen angreb.

Nu er der udsendt en officiel krigserklæring, og dermed er eleverne tættere på at komme hjem.

- Der sker det, at efter at Israel officielt siger, at der er krig, så har vores forsikringsselskab meldt ind, at det nu er en evakuering. Så vi samarbejder om at få vores elever hjem så hurtigt som muligt, siger forstander William Enevold Ehmsen.

Der ligger ikke nogen konkret plan endnu, men det er tættere på end i morges, fortæller forstanderen. Han håber på en konkret plan mandag.

Eleverne har det ifølge forstanderen godt og har hygget sig.

- De ved godt, at de er i et land, der er i krig. Men der er fredeligt i Jerusalem, hvor de er, så det er uvirkeligt for dem at være i et land i krig, og samtidig kigge udenfor, hvor der er roligt, siger William Enevold Ehmsen.