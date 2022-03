Østjyske biler sendt ind i kampzone i Kyiv

Lige nu er situation yderligere speciel, fordi Rusland ikke anerkender, at der er tale om en krig, forklarer Niels-Ole Mannerup fra den sikkerhedspolitiske tænketank Atlantsammenslutningen.

- I Ruslands øjne er det en særlig militær operation og ikke en krig. De bruger retorikken, at det er magteliten i Ukraine, som skal fjernes. Derfor betragter de alle, der hjælper, som enten kriminelle eller terrorister, siger han.

Dog understreger Kenneth Øhlenschlæger Buhl fra Forsvarsakademiet, at privatpersoners transport af biler til Ukraine næppe øger Putins fokus på Danmarks rolle i krigen.

- Jeg tror, at russerne lige nu er sure på Danmark, ligesom de sure på alle mulige andre lande, som udarbejder sanktioner imod dem. Jeg tror ikke, at det her særskilt gør os til et større, mere attraktivt mål, siger han.