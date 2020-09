Østjysk museum truet efter finansudspil: - Der er en grænse for, hvor lidt vi kan overleve på

På Danmarks Herregårdsmuseum Gammel Estrup i Auning på Djursland er der ikke begrejstring at spore ovenpå mandagens finanslovsudspil for 2021.

De seneste ti år har museet nemlig modtaget 4-årige driftsbevillinger på 1,5 millioner kroner om året, men den seneste bevilling udløber til årsskiftet, og med det nye udspil frygter museet, at bevillingen forsvinder helt. I finansudspillet er Gammel Estrup nemlig ikke nævnt - modsat både Den Gamle By i Aarhus og Fregatten Jylland i Ebeltoft.

- Det er meget alvorligt for os, da det er næsten halvdelen af vores tilskud, som så forsvinder. Vi er vant til at klare os for få midler, men der er simpelthen også en grænse for, hvor lidt vi kan overleve på, siger Britta Andersen, der er direktør for museet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Forening overvejer at politianmelde kommune: - Vi prøver at standse en ulykke

Museet er allerede skåret ind til benet

Oveni de 4-årige midlertidige bevillinger på 1,5 millioner kroner, så får museet også et fast statstilskud på 2,3 milloner kroner om året.

Men på trods af det, så er det en stor del af kagen, som der vil blive taget fra museet, hvis museet ikke kommer med i den færdige finanslov.

- Hvis de 1,5 millioner bliver pillet af fra næste år, så er vi virkelig på skideren, for vi er allerede skåret til benet. Lige nu har vi 8 fuldtidsansatte, og hvis vi skal spare i dem, så bliver det svært for os overhovedet at holde åbent for besøgende, fortæller Britta Andersen.

Læs også Støtten vælter ind til museum: Ny støttegruppe er nu sat i søen

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum er en selvejende institution. Museet har et fast statstilskud på 2,3 mio. kr. om året. Derudover har museet i over ti år modtaget 4-årige driftsbevillinger. Det er denne bevilling, der udgør 1,5 mio. kr. om året, der udløber med udgangen af 2020. Foto: Gammel Estrup.

Frygter af fondene også vil forsvinde

Museet er desuden også afhængige af penge fra private fonde for at kunne bevare kulturarven og den fortsatte udvikling af museet.

I de seneste tyve år har kulturinstitutionen rejst 123 millioner kroner derigennem, men disse midler, frygter direktøren, vil forsvinde, hvis de 1,5 millioner kroner stopper med at blive tilført museet.

Jeg har svært ved at se en fremtid for museet, hvis det sker, for så frygter jeg også, at fondene vil trække deres penge. Britta Andersen, museumsdirektør, Gammel Estrup

- Jeg har svært ved at se en fremtid for museet, hvis det sker, for så frygter jeg også, at fondene vil trække deres penge. Vi er nødt til at kunne komme med en egenfinansiering, før de vil støtte. De er heller ikke interesseret i at betale til vores driftsomkostninger. Det, som de støtter, er for eksempel forskning og etablering af udstillinger, siger Britta Andersen.

Håber de lokale politikere kan hjælpe

Finansloven er dog heldigvis for Gammel Esstrup langt fra vedtaget, og derfor kæmper museet nu for at komme på finansloven ligesom den Gamle By og Fregatten Jylland.

- Jeg har kontaktet de forskellige folketingspolitikere i Østjylland samt kulturordførerne i de forskellige partier og spurgt, om de vil hjælpe mig med at bevare os. Jeg er jo ikke selv inviteret til forhandlingerne, så derfor håber vi, at de folkevalgte vi hjælpe, siger museumsdirektøren.

Læs også Forening overvejer at politianmelde kommune: - Vi prøver at standse en ulykke

Og allerede nu er flere politikere begyndt at reagerer, fortæller hun.

Mona Juul (K) har blandt andet delt et opslag på sin facebookprofil, hvori hun skriver:

- Fondstilskuddet, der er fjernet, er på 1,5 millioner kroner. Det giver ingen mening!

Læs også Østjysk by skal være vært for royal prisfest: - Det er en kæmpe ting

Tirsdag aften lavede Mona Juul (K) dette opslag på din egen Facebookprofil.

Samtidig har Michael Aastrup Jensen (V) stillet et spørgsmål til kulturministeren Joy Mogensen (S) om, hvorfor Gammel Estrup ikke er nævnt i regeringens finansudspil.

- Det går ud på at høre kulturministeren, om der er sket en fejl. Jeg har ikke fantasi til, at det kan være andet end en forglemmelse, for Den Gamle By og Fregatten Jylland er stadig med, og man har aldrig delt dem op før og sagt, at nogle af dem ermere værd end andre, siger Michael Aastrup Jensen (V) til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Gammel Estrup er jo en del af danmarks kulturarv, og hvis vi ikke holder fast i den og i at vise, at historien betyder noget, så går noget af vores kulturarv tabt, og det synes jeg er sørgerligt.

Og den store støtte vækker glæde på Herregårdsmuseet.

- Jeg er forhåbningsfuld, fordi folk har liket og delt og politikerne har støttet os, men man ved jo aldrig, om det ændrer noget. Det er små penge i det store spil, men det betyder meget for os, siger Britta Andersen.

Læs også Seksårige Vigga har brug for nyt hjem: Nu samler de nærmeste ind

08:00 VIDEO: TV2 ØSTJYLLAND-serien, Mig og Mit Arbejde, besøgte sidste år Gl. Estrup for at blive klogere på arbejdsgangene på stedet. Luk video

Den endelige finanslov skal vedtages inden dette års udgang.

På finanslovsudspillet har regeringen lige nu afsat 100 millioner kroner til kulturområdet, fordelt med 50 millioner kroner i henholdsvis 2021 og 2022. Heraf lægger regeringen op til, at halvdelen af pengene skal gå til kultur- og musikintiativer for børn.