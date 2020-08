Østjysk industrivirksomhed trodser krise-tendens: -Vi holder gang i fødekæden

Mads Gyldenvang er en af virksomheden HSM Industris 26 lærlinge, og han er ikke i tvivl om, at der er brug for nogen som ham.

Selv er han ved at uddanne sig til klejnsmed, men HSM, der specialiserer sig i stål og rørtekniske anlæg, rummer alt fra malerlærlinge til industrioperatør-elever ud af firmaets i alt 200 medarbejdere.

- Den nye energi, vi kommer med, og det der friske pust og gåpåmod. Det synes jeg i hvert fald, at jeg selv havde – at nu skulle jeg fandeme bevise, at jeg skulle ud og erobre verden, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Lærling Mads Gyldenvang.

Under coronakrisen har flere virksomheder dog valgt at skære ned på antallet af lærlinge.

De seneste 12 måneder er antallet af praktikaftaler faldet med 7 procent i forhold samme periode sidste år. Men hos HSM Industri går de mod tendensen.

Nu skulle jeg fandeme bevise, at jeg skulle ud og erobre verden Mads Gyldenvang, klejnsmedslærling, HSM Industri, Grenaa

Her er mere end hver tiende ansatte en lærling, og det er virksomheden godt tilfreds med.

- Vi har valgt at tage det sociale ansvar og det er at tage nogle lærlinge, så vi får holdt gang i vores fødekæde, så der er nogle til at tage over, når den tid kommer, siger værkstedschef Kaj Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Somalisk forening går til kamp mod corona: - Vi vil tage samfundsansvar

DI forventer flere aftaler

Ifølge Dansk Industri har Corona og risikoen for smitte sat en stopper for de ansættelsessamtaler, der skal gå forud for en praktikaftale. Og de forventer på sigt at kunne indhente de manglende praktikaftaler. Men selv med en covid-19 hjælpepakke, der er skabt specifikt for at holde hånden under danske virksomheder og lærlinge, kan fremtiden stadig være usikker.

- Det er klart, at hvis der fortsat er en usikkerhed og pakkerne løber ud, og vi ikke får gang i virksomhederne igen, så bliver det vanskeligt at løbe de syv procent ind igen, siger Anders Strange, der er formand for Dansk Industri Østjylland.

Værkstedschef Kaj Sørensen anbefaler andre i branchen at tage det samme ansvar, som de gør hos HSM Industri.

Alligevel håber værkstedschefen hos HSM, at hans kollegaer i branchen vil tage deres del af ansvaret for, at der også i fremtiden er hænder nok til at udføre arbejdet.

Læs også Michaels natklub bløder – samtidig er han selv i risikogruppen