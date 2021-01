Østjysk efterskoleelev med opsang: Vi mister vigtige minder, men andre kan miste livet

Som hundredevis af andre efterskoleelever mener Mille Bay Ladefoged, at det er ærgerligt at miste en stor del af sit uigenkaldelige efterskoleår. Men modsat sine medelever synes hun, at andres liv skal vægtes højere.

- Hvad der måske er et mistet efterskoleår for os, kan være et helt liv for andre, siger Mille Bay Ladefoged til TV2 ØSTJYLLAND.

Mille Bay Ladefoged fra Ørsted går i 10. klasse på Vestbirk musik- og sportsefterskole. Efterskolen sendte eleverne hjem på juleferie tilbage i december, og de har ikke været tilbage siden.