Østjysk DF-højborg er trætte af ny møgsag

- Jeg holder fast, og det bliver jeg ved med at gøre. Hvis du nu holder med AGF, så kommer du også, selvom de taber, siger Jette Madsen fra Trustrup, der har stemt DF i mange år.

Andre i byen er dog ikke helt lige så loyale.

- Jeg kommer ikke til at stemme DF igen, fordi han (red. Kristian Thulesen Dahl) ikke ville gå i regering, da han havde flertallet til det. Jeg ved i hvert fald ikke, hvem jeg skal stemme på i øjeblikket, det må jeg sige, siger Eva Hansen.

Politiker er fortrøstningsfuld

En af de store årsager til vælgerflugten i Trustrup ved seneste valg var sagen om tidligere folketingsmedlem Kim Christiansens omfartsvej ved Mariager. Nu er det så næstformanden Morten Messerschmidt, der er trukket i retten på formodning om svindel med EU-midler kort inden kommunalvalget.

Pia Bjerregaard, der sidder i kommunalbestyrelsen i Norddjurs for Dansk Folkeparti, er ikke bekymret for, at sagerne kommer til at have en betydning forud for det kommende kommunalvalg.