Ø har fået 'stinkende dyre' gadelamper - så der er helt mørkt

Intet har været for småt og nørdet for den syv personer store forening Dark Sky Anholt, som i seks år har kæmpet for at skaffe Anholt papir på, at øen er usædvanlig mørk og uspoleret af nymodens lysforurening.

Gadelamper er blevet ændret, og sommerhusejere er blevet bedt om at tjekke al udendørs belysning. Selv har foreningen sat to mørkemålere op, der skal skaffe beviser for, at øen faktisk er meget mørk.

Nu er en vigtig milepæl nået.

For nu er foreningen endelig færdig med sin jagt på dokumentation og har dermed kunnet sende en ansøgning om at få certifikat på, at øen er så mørk, som medlemmerne påstår.

- Det er helt vildt, siger Anne Dixgaard, der er formand for Dark Sky Anholt.

Gadelamper skiftet ud

Enhver turist, der har besøgt Anholt, er næppe i tvivl om, at øen langt ude i Kattegat med under 100 husstande er meget mørk.

Men ikke mørk nok til at få et certifikat på det.

Tidligere er det givet til Bulbjerg i Vestjylland, vadehavsøen Mandø og til Møn øst for Sydsjælland. Og på Anholt mener man, at himlen dér er mindst lige så mørk.

- Jeg havde været der om sommeren og havde den der oplevelse af, what the fuck is that. Og så læste jeg om Møn og tænkte: Hvorfor har Anholt så ikke et certifikat, spørger Anne Dixgaard.