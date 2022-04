Nyt skibsvrag forarger: - Det skal bare væk

Et grundstødt skib ligger og forgår langs en smuk kyststrækning, og hverken ejeren, kommunen eller Kystdirektoratet ser ud til at gøre noget ved det.

Det er situationen i Ålebugten nord for Grenaa.

Her gik et træskib i træskib i februar på grund, så ejeren ifølge Randers Amtsavis måtte have hjælp til at komme tilbage på land.

Siden da har det stille og roligt ligget og faldet i værre og værre stand. For ingen har fjernet det.

- Man ser det, hver gang man cykler forbi. Det er noget gammelt skrot, og det skal bare væk. Det er synd, at det skal ligge herude, siger Mads Plougmann fra Grenå, som TV2 ØSTJYLLAND talte med ved stranden mandag.

- Det virker lidt som en rasteplads, når der ligger sådan nogle gamle skibe. Det er ikke så charmerende, lyder det fra Cassandra Olsen fra Vivild.

Det er en historie, man også kender i andre dele af Østjylland. Blandt andet i Horsens, hvor en sejlbåd i 2021 stødte på en sandbanke i fjorden, blev forladt og herefter lå halvsunket.

Her var vurderingen fra alle relevante myndigheder, at det ikke var netop deres ansvar at fjerne den. For båden lå ikke i sejlrenden, og var ikke til skade for miljøet eller fiskeriet.