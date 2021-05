Nyeste tal: Lille bedring i coronatal i Norddjurs

Den testkorrigerede incidens er et tal for, hvor mange nye smittede, der er opdaget per 100.000 indbyggere, når man tager højde for antallet af testede.



Ifølge borgmester i Norddjurs Kommune Jan Petersen (S) gør kommunen alt, hvad den kan for at få smitten ned. Blandt andet har man i Norddjurs Kommune øget testkapaciteten, så flere kan blive testet hurtigere.