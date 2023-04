Nye vejbump anlagt fredag – mandag blev det hele lavet om

Flere bilister på Østerbrogade i Grenaa fik i løbet af weekenden testet deres støddæmpere ganske ufrivilligt.

Fredag blev der anlagt vejbump i forbindelse med rundkørslen, hvor N.P Josiassens Vej rammer Østerbrogade, men bumpene vendte forkert.

- Det så fuldstændig sindssygt ud, for man plejer at lave dem, så ambulancer, lastbiler og andre arbejdskøretøjer kan komme over uden at skulle bremse helt op, fortæller Peter Jacobsen til TV2 Østjylland.

Han arbejder som ambulancefører til daglig og er derfor særligt opmærksom på trafikforhold.