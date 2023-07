Ny udvikling i drabssag: Går efter hårdere straf

Torsdag fortæller Statsadvokaten så til TV2 Østjylland, at de har valgt at kontraanke til domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet og til skærpelse.

De dømte ankede for at få mildere straffe eller frifindelse, og derfor skal sagen nu prøves igen ved Landsretten på et endnu ukendt tidspunkt.

De tre personer, som den 23. juni blev idømt lange fængselsstraffe for at have slået Frank Dan Nørgaard Jørgensen ihjel i juli sidste år, valgte på stedet at anke deres domme.

- Når Landsretten alligevel kommer til at behandle sagen, vil vi gerne have dem til i samme omgang at vurdere, om straffen bør være højere. I forhold til anklageskriftet fra sagen i byretten er der også nogle punkter, hvor der skete frifindelse. Det gælder blandt andet for den dømte Mie Torup Hansen, som blev frifundet for to af de tre - om man så må sige - mislykkede drabsforsøg, som to af de andre blev dømt for, siger statsadvokat Jakob Berger Nielsen.



- Vi mener, at det er relevant at få vurderet, om hun også kan dømmes for de to andre drabsforsøg.

Mathias Wessel Busk Sørensen og Maibrit Wessel Busk Sørensen er de to, der blev dømt for alle tre drabsforsøg. De fandt sted henholdsvis den 2., 9. og 13. juli 2022, hvorefter Frank Dan Nørgaard Jørgensen døde den 14. juli efter at være blevet overfaldet og slået med jernrør.