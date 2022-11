Ny rapport retter alvorlig kritik mod socialområdet

Lars Møllers kollega i Norddjurs Kommunes byråd, Aleksander Myrhøj (SF), var en af dem, der længe kæmpede for, at der skulle laves en rapport.

- Jeg er glad for, at der er blevet konsensus omkring, at der er ting, man skal kigge på. Jeg tror, at det er rigtig godt, at vi får de her bekymringer og alle debatterne omsat til politisk handling og ansvarstagen, og det synes jeg, at det her område fortjener og trænger til, siger Aleksander Myrhøj.