Nu skal det undersøges: Svømmer rødspætterne virkelig lige igennem Kims fiskenet?

Han har råbt det på Facebook, snakket om det på havnen i Grenaa og udtalt sig et hav af gange i TV2 Østjylland: Fiskene ryger lige igennem hans trawl og direkte ud i havet, selvom han har lov til at fiske dem. Den slags kan være svært at bevise eller modbevise, men nu kommer der snart fakta om bordet. - Det har været meget positivt at få lavet forsøget, for jeg tror, at det beviser, at der måske ryger 25-30 procent fisk ud af mine masker, siger Kim Lykke Petersen fra Bønnerup.

Udover det nornmale fiskenet har DTU Aqua haft en finmasket pose, som har samlet alt det op, som er løbet ud af fiskenettet. I alt er forsøget fortaget 20 gange, og efter hver gang, er det blevet talt op, hvor mange fisk, som er løbet igennem fiskenettet.



Ingen konklusioner endnu I alt har DTU Aqua talt fisk fra 20 fisketræk sammen på Kutter Annika ved forskellige fiskepladser ud for Grenaa. Kutteren har de store paneler på trawlet, så torsk frit kan svømme ud, når han fisker efter jomfruhummere, rødspætter og søtunger. Det er alt for tidligt at konkludere, hvad resultatet er, men dømt ud fra Kim Lykke Petersens opfattelse, så mister han en del fisk. - Nu håber jeg, at de ansvarlige kan se, at det er helt galt, at jeg sejler ud og bruger en masse ressourcer på noget, som jeg ikke får med i land, siger han. - Men det er jo stadig for at beskytte torsken? - Det er stadig for at beskytte en torsk, som ikke er her i Kattegat. Og hvorfor den ikke er her, kan jeg ikke svare på. Det er bare håbløst.

Sagen kort Det er en EU-regel, som kræver, at alle kuttere på Kattegat har store paneler på 30 cm i fiskenettet – det vil sige, at der er 30 cm store huller visse steder i fiskenettet Det er her torsk skal kunne svømme igennem, når der fiskes efter andre fisk. Torsken har det ikke godt i Kattegat, og derfor skal de skånes. Indtil 2021 havde fiskekuttere under 10 meter, som Kim Lykke Petersens kutter, dispensation for at bruge de særlige redskaber, som skal beskytte torskene. Mens større kuttere kan sejle, mens de trækker deres trawl ind, så må Kim Lykke Petersens kutter holde stille, og det er her, at alle fisk kan sejl ud igennem. arrow-down



Om der faktisk også ryger torsk ud af fiskenettet, som er hele hensigten med de store paneler, kan forskningsprojektet fra DTU Aqua også vise.

Hvad ryger egentlig med ud? Forsøget foregår på i alt på 10-12 kuttere. De har forskellige størrelser og fisker efter forskellige fisk rundt om i Danmark. Det er professor ved DTU Aqua, Ludvig Ahm Krag, der skal se data igennem, når resultaterne fra alle fisketurene er registreret. - Nu samler vi alle tallene fra de 20 træk, som Kutter Annika har lavet med vores net udenom, siger Ludvig Ahm Krag og fortsætter: - På den måde kan vi se, hvad kutteren har fanget, og hvilke fisk og hvor mange fisk, der er kommet igennem de paneler, som kutteren skal fiske med lige nu for at beskytte torsken.

Det er krave om 30 cm store huller i sit fisketrawl, som Kim Lykke Petersen er imod. Det er her, at han oplever, at rødspætter og søtunger også svømmer ud af.



Det er midler fra EU, European Maritime and Fisheries Fund (EMFF), der finansierer forskningsprojektet, og det er DTU Aqua, som har søgt midlerne på eget initiativ. Kutteren fra Grenaa er valgt til forsøget i samarbejde med Danmarks Fiskeriforening. DTUA Aqua skal ikke komme med anbefalinger til lovgiverne, men skal i forsøget alene dokumentere, hvilke eventuelle konsekvenser det kan have at fiske med de særlige net.

quote Forsøget kan konkret vise, at der er forskel på store og små kutteres brug af redskaberne. Det har vi altid vist, men nu kan vi snart dokumentere det. Det er nødvendigt for at vise EU-systemet, at det ikke altid er one-size-fits-all Rådgiver, Danmarks Fiskeriforening

DTU Aqua regner med at have behandlet tallene og kan give nogle klare svar i løbet af efteråret. - Men jeg hører fra min kollega, som har sejlet med Kutter Annika, at der løber fisk igennem hans paneler. Men hvor mange og hvilke, skal jeg nu se nærmere på, siger Ludvig Ahm Krag. Stort politisk fokus I april måned var TV2 Østjylland med fiskeren Kim Lykke Petersen på Christiansborg. Her havde han foretræde for miljø- og fødevareudvalget, hvor flere af politikerne lovede at se nærmere på sagen.

Fisker Kim Lykke Petersen er fra Bønnerup, men sælger ofte sine fisk fra kajen i Grenaa.