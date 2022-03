Nu beklager letbane-direktør efter mange dages aflysninger

Olie på køreledninger

På længere sigt er der dog udsigt til mere af den løsning, Letbanen hidtil har satset på, men som altså ikke har kunnet garantere en helt sikker drift. En særlig olie, som påføres køreledningerne og for at forhindre, at frosten sætter sig fast som is.

- Vi tror stadig, at Interflon-olien er det rigtige middel. De kommer og smører på i løbet af den her uge igen, og vi ved fra erfaringer andre steder, at jo flere gange man påfører olien, jo bedre er effekten, lyder det fra Michael Borre.