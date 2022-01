Nu åbner letbanen for flere afgange, meeen..

Mandag åbnes der nemlig op for Midttrafiks nye køreplan, der betyder flere tog mellem Aarhus og Grenaa i myldretiden. Nærmere beskrevet vil letbanelinjen L1 nu have to ekstra morgenafgange og fire ekstra eftermiddagsafgange til og fra Grenaa.

Det sker efter etableringen af et krydsningsspor i Trustrup, hvorved to tog nu kan krydse hinanden på den østlige del af Djursland.

En træg begyndelse

De rejsende på strækningen skal dog væbne sig med tålmodighed indtil begyndelsen af foråret.

For mens der åbnes for de ekstra afgange mellem Aarhus og Grenaa, har Midttrafik flere udvidelser i støbeskeen; og det giver den nye køreplan en træg begyndelse for dem, der rejser mellem Aarhus og Djursland.