Norddjurs vil stjæle ledige fra naboerne

- Ikke et forsøg på at bekrige

Norddjurs Kommune mener heller ikke, at den har gjort noget forkert ved at oprette jobhotlinen.

- Det er ikke et forsøg på at bekrige de andre kommuner. Vi vil bare gerne have et godt servicegen her i kommunen, og derfor har vi vurderet, at det her tiltag er nødvendigt, siger Niels Ole Birk (V).

Formanden for Erhvervsudvalget ville også blive glad på borgerens vegne, hvis en virksomhed i Syddjurs Kommune fik en af Norddjurs Kommunes ledige i job.

- Det vil også betyde en mindre borger at hjælpe på vej, og så vil der være flere ressourcer til dem, der ellers har behov for det, uddyber han.