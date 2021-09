Norddjurs på kedelig liste i årevis - men nu går det den rigtige vej

- Det ser ud til at være en god satsning, som man ikke har gjort alle steder endnu. Nu gør de sådan her i Norddjurs, og indtil videre ser det ud til at være en god historie. Men det er selvfølgelig noget, vi vil følge, siger Trine Quist.



Stort fokus

Norddjurs Kommune har blandt andet arbejdet med en øget indsats for familier med særlige behov, og der er et udvalg af fagfolk, der tager stillinger til sagerne, inden et barn anbringes, og den indsats har nu båret frugt.

- Vi har haft et stort fokus på det. Vi har til budgettet i år vurderet, at vi nok ville kunne spare to millioner på anbringelser. Det er et tegn på, at vi stadig er på rette spor, siger Mads Nikolajsen, formand for børne- og ungdomsudvalget.