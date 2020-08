Norddjurs Kommune klar med gratis mundbind

Skal du med offentlig transport, skal du bære mundbind.

Sådan har det lydt siden den 22. august i år, hvor regeringen indførte krav om mundbind i offentlig transport.

Med kravet følger samtidig en ny post til budgettet, hvilket for nogen kan være en stor mundfuld.

Læs også Fattige og frustrerede studerende: Hvorfor må kun lærerne parkere gratis?

Derfor har regeringen besluttet, at mundbind skal være gratis for udsatte personer, og det betyder, at flere kommuner nu er begyndt at uddele gratis mundbind.

Det gælder blandt andet i Norddjurs Kommune.

- Vi har tilføjet en ekstra mulighed på vores velkomststander, som hedder udlevering af mundbind, og så trykker man bare på den, siger chef for borgerservice, it og digitalisering, Norddjurs Kommune, Tonny Olsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Mundbindene bliver blandt andet udleveret ved borgerservice i Grenaa. Foto: Matias Grønborg

Værdigt trængende

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fortalte tidligere på et pressemøde, at ordningen blandt andre kan gælde for personer på kontanthjælp eller integrationsydelser.

Men herefter er det op til den enkelte kommune selv at vurdere, hvem der er berettiget til at modtage de gratis mundbind - og hvem der går under kategorien 'vældigt trængende', som er blevet det udgangspunkt, kommunerne landet over vurderer ud fra.

Læs også Nu kan eleverne vende tilbage: Rektorer og vagtplanlæggere arbejder på højtryk

- Vi taler typisk med borgerne om, hvem målgruppen er, og hvem ordningen er beregnet til. Ud fra den samtale finder vi så ud af, om den enkelte er berettiget til ordningen eller ej, siger Tonny Olsen.

En god idé

Udleveringen af de gratis mundbind falder imidertid i god jord hos de borgere, TV2 ØSTJYLLAND tirsdag mødte på gaden i Norddjurs Kommune.

- Det, synes jeg, er helt i orden, fordi det kan godt blive en større udgift på sigt, siger Susanne Hansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Efter forhandlinger - færre fyringer i Den Gamle By end forventet

- Der kan jo foreligge et bødekrav, hvis man ikke har et mundbind på, og hvor skal man finde de penge henne, hvis man i forvejen ikke har så mange, siger Michael Hanmann.

Det vil være muligt at hente gratis mundbind hos kommunen, så længe det er et krav at bære dem i den kollektive trafik.