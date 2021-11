Norddjurs får ny borgmester

Norddjurs Kommune får ny borgmester, og det bliver Venstres Kasper Bjerregaard.



Derudover bliver Benny Hammer (K) nu viceborgmester, og Jens Meilvang (LA) formand for Miljø- og Teknikudvalget.

- Vi kunne have diskuteret i mange nætter endnu, og det orkede jeg ikke, siger Benny Hammer (K), der dog er glad for, at Norddjurs nu har et blå flertal.

Et parti der er braget frem, er Konservative med 7,3 procenpoint. Spørger man spidskandidat Benny Hammer, hvad det gode resultatet skyldes, var han tidligere på aftenen klar i mælet:

- Jeg tror, det skyldes en Søren Pape-effekt, og så er der måske også noget, der hedder en Benny Hammer-effekt, siger han.