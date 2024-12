Når han ikke kan sove, går han ud i natten og våger over gerningsstedet

Jeg glemmer aldrig synet af Malthe, der kollapsede ned på togskinnerne. Først prøvede han at rejse sig. Men det var umuligt for ham. Han lå bare og kæmpede for at trække vejret. Det hele gik så hurtigt, og der var blod over det hele, da jeg kom hen til ham. Jeg gik fuldstændig i panik, og det eneste, jeg kunne tænke på, var, at han skulle overleve. Jeg ville gøre alt for, at han overlevede.

Sådan har vi gjort TV 2 Echo har fulgt Malthe Petersen de seneste ti måneder til dokumentaren 'Kniven i Malthes hjerte' og har i den forbindelse lavet flere interviews med ham undervejs. Denne artikel er skrevet på baggrund af disse interviews. Fordi det er Malthe Petersens egen fortælling, bruger vi ikke efternavne i artiklen. Alle de medvirkendes forældre er orienteret om indholdet, da de er mindreårige. arrow-down

Det ødelægger liv For et år siden så jeg min bedste ven dø, og på et splitsekund blev mit liv ændret for altid. Jeg glemmer nok aldrig følelsen af at have blod på mine hænder og mit tøj eller lydene fra Malthe og ambulancens sirener. Men jeg håber, at savnet og de mange mareridt en dag vil fylde mindre.

Malthe Petersen mindes Malthe på sit værelse.

For i dag fylder det så meget, at det er svært for mig at have en almindelig hverdag. Det er jo ikke meningen, at man som 15-årig skal dø. Og det er heller ikke meningen, at man som 15-årig skal se sin bedste ven dø. Slet ikke på grund af en dum misforståelse. Derfor fortæller jeg nu, hvad jeg oplevede på stationen den søndag i november sidste år. Og jeg håber, at du vil huske historien om Malthe, hvis du nogensinde overvejer at gå med kniv. For det kan ødelægge så mange menneskers liv.

Sagen kort 26. november 2023 stak 15-årige Vito den jævnaldrende Malthe B. Termøhlen med en kniv, hvorefter Malthe B. Termøhlen afgik ved døden. 11. juni 2024 blev Vito idømt otte års ubetinget fængsel for drab i Retten i Randers. En dom, som han efterfølgende ankede. 5. december 2024 stadfæstede landsretten dommen. arrow-down

Krudt i røven Jeg husker tydeligt første gang, jeg så Malthe. Jeg var i skole og så ham komme gående ude foran. Jeg vidste ikke, hvem han var, selvom vi begge boede i Grenaa. Men jeg lagde mærke til ham. Da vi kort tid efter mødte hinanden igen, fordi vi havde nogle fælles kammerater, faldt vi i snak. Måske fordi vi begge hed Malthe. Vi mindede virkelig meget om hinanden og interesserede os for de samme ting – at lave knallerter, tage til scootertræf eller ind til Aarhus og hænge ud. Så vi begyndte bare at gå sammen. Han havde pissemeget energi og krudt i røven. Ligesom mig selv. Måske fandt vi også hinanden, fordi vi begge stak lidt ud. Et problembarn Jeg har i mange år haft svært ved at sidde stille og koncentrere mig i skolen. Det har nok været på grund af min adhd. Jeg fik altid skældud af min lærer, fordi jeg forstyrrede, og så blev jeg sur, og så blev læreren sur. I 4. klasse blev jeg smidt ud af den første af mange skoler.

16-årige Malthe Petersen bor hos sin mor med hendes kæreste og sin to år ældre storesøster.

Sidste år endte det med, at jeg begyndte at få eneundervisning i dansk og matematik – de andre fag blev jeg slet ikke undervist i. Der var ingen skoler, der gad at have mig, fordi jeg var det barn, jeg var. Et problembarn. Det var i hvert fald sådan, det føltes. Derfor var det virkelig rart med en ven, der forstod mig. Og det gjorde Malthe. Min første rigtige ven Han var min første rigtige ven. Jeg havde ikke rigtig haft en god ven på den måde før. Måske fordi jeg havde skiftet så meget skole. Og de venner, jeg havde haft før, havde ikke den bedste indflydelse på mig. Sådan var det ikke med Malthe. Jeg følte, at jeg blev en bedre udgave af mig selv, når jeg var sammen med ham.

Malthe Petersen og Malthe B. Termøhlen nåede at kende hinanden i to år.

Jeg kunne snakke med ham om alt. Og når vi talte om de svære ting, fik han mig til at føle mig mindre forkert. Vi vidste, at de ting, vi fortalte hinanden, ikke ville ryge videre til andre. Og så passede vi på hinanden. Jeg var altid den, der sagde, at han skulle lade være med at gøre dumme ting – eksempelvis køre på vejene med sin tunede knallert. Og så lyttede han. Han stoppede også mig i at gøre dumme ting. I dag ville jeg ønske, at jeg havde talt ham fra at gå ned på stationen og mødes med ham, der stak ham ned. En snak på stationen Jeg orkede egentlig slet ikke at gå ned på stationen den dag. Jeg var træt, fordi mig og Malthe havde været ude aftenen inden. Men Malthe overtalte mig, fordi hans kæreste var dernede. Egentlig er stationen i Grenaa slet ikke et sted, jeg synes om. Der sker mange dårlige ting dernede. Men man kan hænge ud, fordi der er et venteskur, hvor man kan sidde i læ. Og så fik Malthe pludselig en idé om, at vi skulle snakke med en, der hed Vito. Der gik nemlig et rygte om, at Vito havde voldtaget Malthes ekskæreste. Malthe sagde, at han bare skulle snakke med ham. Men han skulle ikke bare snakke med ham.

Falsk voldtægtsanklage I byretten kom det frem, at der ikke var hold i anklagerne om, at Vito Lorentzen skulle have voldtaget Malthe B. Termøhlens ekskæreste. arrow-down

Kniven i lommen Jeg anede ikke, hvem Vito var. Men da han kom ti minutter senere, kunne jeg godt se, at jeg havde set ham før i byen. Jeg fulgte med, da Malthe rejste sig og gik hen til ham. Jeg kunne tydeligt mærke, hvordan stemningen blev mere stille og lidt mere presset, da de gik ned mod skinnerne. Og jeg lagde også mærke til, at Vito gik med sin hånd i jakkelommen. Da de nåede til overskæringen, sagde Malthe: “Hvad er det, jeg går og hører? At du voldtager min ekskæreste?” Så slog han Vito i ansigtet og skubbede ham væk. Det hele gik meget hurtigt, nærmest i samme sekund trak Vito hånden op af sin jakkelomme og stak Malthe med en kniv. Jeg vendte mig om og løb væk, mens Malthe løb i en anden retning. Vito løb efter mig, og jeg råbte: “Malthe! Hjælp, hjælp, hjælp!”. Jeg kunne se, at Malthe prøvede at komme over skinnerne for at hjælpe mig, men han kunne ikke. Han faldt til jorden og havde problemer med at trække vejret. Der gik bare fuldstændigt kaos i det. Vito løb fra stedet, og jeg fik hurtigt ringet efter en ambulance. Imens prøvede Malthes kæreste at stoppe blodet. Vi var i total panik, men vi prøvede at give hjertemassage, som sygeplejersken sagde i telefonen.

Jeg blev ved med at spørge, om Malthe ville dø. Det var det eneste, jeg tænkte på Malthe Petersen

Hurtigt kom der en ambulance med en lægebil i røven. De bar ham ind i ambulancen og hentede en hjertestarter. Jeg blev bare ved med at spørge, om han ville overleve det, eller om han ville dø. Da ambulancen kørte Malthe mod Randers Sygehus, kørte min mor mig til politistationen.

Drabet Østjyllands Politi fik søndag 26. november 2023 klokken 17.47 en anmeldelse om et knivstikkeri på Stationsplads ved Grenaa Station, og kort efter var flere patruljer på stedet. En 15-årig dreng var blevet alvorligt såret, og han blev hentet i ambulance, men hans liv stod ikke til at redde. Politiet fik hurtigt spærret området omkring gerningsstedet af, og der blev søgt efter spor og afhørt flere vidner. Klokken 19.10 blev en 15-årig dreng anholdt og sigtet i sagen. Kilde: Østjyllands Politi arrow-down

I chok Da jeg sad på politistationen sammen med begge mine forældre, blev jeg ved med at spørge, om Malthe ville dø. Det var det eneste, jeg tænkte på. Jeg vidste ikke, at han allerede var død på det tidspunkt. Da to efterforskere fortalte mig det, sad jeg bare og var helt stille i ti minutter. Og så begyndte jeg at græde. Det gjorde min mor også. Vi var allesammen i chok.

Malte Petersen blev kørt mod politistationen, mens en ambulance kørte Malte B. Termøhlen mod Randers Sygehus. Foto: Janarth Arulananthajothie

Efter det opdagede min far, at der var en flænge i min jakke. Vito havde også ramt mig med sin kniv. Jeg tog jakken af og gav den til politiet, og jeg frøs i min T-shirt, da vi kørte hjem fra stationen. Selvom de sagde, at Malthe var død, troede jeg ikke rigtig på det.

Malthe Petersen sammen med sin søster.

Da vi kom hjem, fortalte min storesøster, at der var mange, der havde sendt hende kondolencer. Folk troede åbenbart, at det var mig, der var død. Jeg forstod ingenting, men på nettet stod det sort på hvidt: En 15-årig var afgået ved døden af knivstik. Det var først her, at det for alvor sank ind. Jeg blev helt tom og begyndte bare at græde igen. Det føltes ikke rigtigt. Og det gør det stadig ikke. De svære nætter Den første tid efter Malthes død var jeg meget ked af det, men også bange. Derfor sov jeg også inde på min søsters værelse. Tankerne kørte bare rundt, og det var svært at falde i søvn. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, hvad der kunne være sket, hvis mit instinkt ikke havde fået mig til at løbe fra stedet. For så var jeg måske også blevet slået ihjel. Og den del fylder stadig meget i dag. Selvom det nu er et år siden, tænker jeg stadig meget over, at jeg overlevede, mens Malthe ikke gjorde. Nogle gange falder jeg først i søvn ved femtiden om morgenen. Når jeg ikke kan sove, kan jeg godt finde på at gå ture. I starten gik jeg ofte ned til stationen og satte mig. På en eller anden måde havde jeg brug for at holde øje med stedet. Der var ikke nogen, der skulle komme derned og pille ved blomsterne eller fjerne de breve, som mange havde lagt.

Jeg kunne godt sidde der en hel nat. Bare og kigge og tænke på Malthe. Jeg har også mange mareridt om det, der skete på stationen. Jeg ved godt, det lyder sygt at sige, at en fucking 15-årig får mareridt. Men det kan man altså godt. Jeg drømmer, at det er mig, der bliver stukket ihjel, og at Malthe overlever. I drømmen ser jeg ham prøve at genoplive mig. Men jeg drømmer også, at jeg genopliver ham. Eller prøver på det. Fuld af vrede Egentlig vil jeg allerhelst glemme det, der skete på stationen den aften. Men det kan jeg bare ikke. Ofte laver jeg ting på min knallert for at blive distraheret. Men jeg kan tydeligt mærke, at Malthes død – og måden han døde på – har gjort et eller andet ved mig. Jeg havde udfordringer i forvejen, men det hele er bare blevet værre. Jeg har meget vrede i mig, og når jeg bliver vred, er det bedst, jeg kan gå væk fra situationen. For min hjerne går bare i kamp-mode, og det får mig ud i nogle virkelig dumme situationer. Malthe Petersen i Grenaa Ungdomsklub, hvor der er mulighed for at rode med scooter på et værksted. I marts endte jeg i noget tumult med to pædagoger i min ungdomsklub. Det var cirka fire måneder, efter Malthe var død. Jeg havde haft en kontrovers med en af de andre unge i klubben og var blevet bedt om at gå. Men jeg gik tilbage, fordi jeg havde glemt min jakke, og så gik det bare galt. Efter det blev det besluttet, at jeg ikke kunne fortsætte og færdiggøre min 9. klasse, fordi jeg var så påvirket af det, der var sket med Malthe. Ungdomsklubben valgte også at give mig karantæne og politianmelde mig for vold. Det endte med, at jeg fik en dom på tre måneders betinget fængsel for vold og trusler. Jeg har også efterhånden været i retten nogle gange.

Malthe B. Termøhlens scooter står nu i Malthe Petersens kælder.

Tiltalt i ny sag Malthe Petersen er blevet tiltalt i en ny sag, hvor han sammen med en gruppe drenge angiveligt har råbt trusler mod en anden dreng. En af de andre drenge, der også er tiltalt i sagen, brugte en machete til at true drengen med. Malthe Petersen understreger over for TV 2 Echo, at han ikke vidste, at en af de andre drenge bar en kniv. arrow-down

Gennemleve det igen Den tur i retten, jeg husker allerbedst, var i maj, da jeg skulle vidne i sagen om Malthe. Jeg var pissenervøs op til, for jeg syntes, det var ubehageligt at skulle gennemleve det hele igen. Jeg var bange for at skulle høre samtalen, vi havde med 112. Og bange for at se videoovervågningen fra stationen, hvor jeg løb, og Malthe blev stukket.

Og så var jeg selvfølgelig bange for at se Vito i øjnene. Men han var heldigvis ikke til stede, da jeg skulle ind. Jeg synes, han fortjente den hårdeste dom, man kunne få. Og selvom de otte år, han fik, er lang tid, så håbede jeg, at straffen havde været hårdere. Jeg håbede også, at dommen ville blive slutningen på hele sagen, men det blev det ikke. For Vito ankede dommen.

Udtalelse fra Vito Vito Lorentzen er blevet forelagt indholdet af denne artikel, der omhandler ham og forløbet på Grenaa Station. Han kommer med følgende udtalelse: ”Det var aldrig min hensigt at gøre nogen ondt, og hvis jeg kunne ændre det, der er sket, ville jeg gøre det uden at tøve. Jeg er meget ked af den smerte og sorg, jeg har påført de pårørende og deres familier.” arrow-down