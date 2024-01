Nabo-politiker reagerer: Får dårlig smag i munden

Det er ikke kun politikere i Randers Kommune, der er vrede og bekymrede over Nordic Wastes konkursbegæring.

Også i Norddjurs Kommune vækker det forargelse.

- Når man ser på virksomhedens korte liv, kan man ikke undgå at få en dårlig smag i munden. Aktieselskabskonstruktionen gør, at denne manøvre har sikret, at man aldrig ville kunne komme til at hænge på regningen, hvis noget gik alvorligt galt. Det er muligvis ikke ulovligt; men jeg finder det aldeles usmageligt, skriver Benno Blæsild, der er sidder i kommunalbestyrelsen for Venstre.

Alling Å, der er i fare for at bliver forurenet af jordskredet fra Nordic Waste, løber ind i Norddjurs Kommune.

- I første omgang hænger Randers Kommune og staten på regningen, men det bliver os i Norddjurs Kommunes vestlige del, der kommer til at mærke de mest alvorlige miljøkonsekvenser, hvis Alling Å bliver oversvømmet af den forurenede jord. Derfor må jeg som politiker i Norddjurs kommune kræve, at der træffers forholdsregler, så vi ikke står uforberedte, hvis katastrofen bliver en realitet, siger Benno Blæsild.