Mystisk frieri på mark: 'Hej skat. Vil du gifte dig med mig?'

Den mærkværdige måde at fri til sin kæreste på, blev opdaget af Ernst Poulsen, der løbende studerer kort af mange forskellige slags.

Han besøgte onsdag aften websitet Open Street Map, hvor han kiggede på et kort over et landbrugsområde midt på Djursland. Pludselig faldt han over beskeden, som var skrevet i græsset eller kornet på marken.

- Jeg har tidligere set, at der er nogen, der har gjort sig umage med at tegne mønstre i markerne. Den slags er utrolig flot fra luften. Men jeg må indrømme, at jeg aldrig har set nogen, der friede på den måde, fortæller Ernst Poulsen med et grin, da TV2 ØSTJYLLAND fanger ham på telefonen.