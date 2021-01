Mystik om fældede træer: - Jeg kan ikke erindre noget lignende, siger kommune-chef

Syd for Grenå ved Glatved var den også gal. På Glatved Strandvej var tre birketræer blevet nedlagt.

Og det er en usædvanlig form for hærværk, fortæller Kim T. Jensen, der er chef for Vej og Ejendom i Norddjurs Kommune. Han har været inden for området i over tredive år, og han kan ikke erindre, at noget lignende er sket i den tid:

Kommune har ryddet op

- Vi har da før været ude for, at nogle nyplantede træer er blevet væltet af folk i opløftet stemning, men jeg kan ikke huske, at nogen ligefrem har fældet træer.

- Vi har været ude og rydde op, og så har vi anmeldt det til politiet, siger Kim T. Jensen.