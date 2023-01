Mur vælter ned i Leas lejlighed: - Jeg fik et chok uden lige

Grunden til at hun skal forlade sin lejlighed, er, at når hun skal ind og ud af sin lejlighed, skal hun passere et sted, hvor der er fare for yderligere nedstyrtning. Det fortæller indsatsleder fra Beredskab & Sikkerhed på stedet Carsten Pedersen.

- Vi er ikke bange for at bygningen, som Lea bor i, styrter ned. Men adgangsvejen er truet, og resterne af den mur kan stadig styrte ned, forklarer han.

Brandvæsenet har afspærret området, sådan at folk ikke kan komme ind de steder, hvor der er fare for at komme til skade.