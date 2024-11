Motorfestival frygter at måtte dreje nøglen om

På et møde i økonomiudvalget drøftede man tirsdag at sælge de kommunalt ejede erhvervsgrunde.

- Vi frygter, at det kan blive enden på vores motorfestival, hvis vi ikke har de arealer, vi plejer at bruge, siger Jens Olaf Hersom, der er formand for Allingåbro Motorfestival, til TV2 Østjylland.

Der er i alt tale om otte kommunalt ejede grunde. To af dem er taget af salgslisten, men fire, der benyttes til Allingåbro Motor Festival, er stadig at finde på listen.

- Grundene er udlagt til erhverv og har været det i en del år. Jeg tror godt, at vi både kan have plads til en festival og til erhverv derude, siger viceborgmester i Norddjurs Kommune, Benny Hammer (K).

Både i dagene op til og under festivalen hjælper frivillige fra forskellige lokale foreninger til med at stable det hele på benene.

- Det er meget sjældent, at de arealer findes sammen, hvor man kan få lov til at lave motorsport, fordi motorsport er støjende, og det falder mange for brystet, siger Jens Olaf Hersom.

Hvordan tænker du, at det skal kunne lade sig gøre?

- Det kan lade sig gøre ved, at vi går i dialog med motorfestivalen, siger Benny Hammer.

Optimismen er dog ikke helt til at spore hos formanden for Allingåbro Motor Festival, der i sommer var til møde med kommunen angående festivalens fremtidige placering.

- Jeg tvivler på, at de vil finde en løsning, så festivalen stadig kan afholdes. Nu er der kommet det stik modsatte op med forslaget om at sælge nogle af de arealer, som vi bruger, siger Jens Olaf Hersom.

- Sætter Norddjurs Kommune på landkortet

Det er dog ikke et enstemmigt økonomiudvalg, der tirsdag drøftede fremtiden for de pågældende arealer.

Socialdemokraterne med Lars Møller i spidsen mener nemlig, at man fra kommunen bør række hånden ud frem for at slå den af motorfestivalen.

- Festivalen og de frivillige sætter Norddjurs Kommune på landkortet. De fortjener et signal fra kommunen om, at de fortsat kan være på de arealer og have en sikkerhed i deres fortsatte eksistens, siger Lars Møller, der er gruppeformand for socialdemokraterne.

Socialdemokraterne har dermed foreslået, at man tager arealerne ud fra salgslisten og i stedet kigger efter grunde andre steder.

- Det er ikke sådan, at vi ikke vil have erhvervsudvikling der, det vil vi også, siger Lars Møller.

Emnet om erhvervsgrundene tages op igen på tirsdag, når der afholdes kommunalbestyrelsesmøde.

- Vi klør på

Hos Jens Olaf Hersom hersker der ikke meget tvivl i håbet for fremtiden.

- Jeg håber, at vi får sikret nogle arealer. Vi klør på, så længe vi har nogle arealer at lave en festival på, siger han.

Det er kommunens arealer. Skal I ikke bare være glade for, at I har fået lov til at holde festivalen her i flere år?

- Vi er enormt glade for, at vi har kunnet låne kommunens arealer. Ellers havde det jo slet ikke kunnet lade sig gøre at holde en festival, siger Jens Olaf Hersom.

Er det så ikke okay, hvis de vil sælge grundene nu?

- Jeg synes, at kulturen er vigtig, og festivalen er en stor kulturbegivenhed i kommunen, siger Jens Olaf Hersom.

Motorfestivalen har et 20 års-jubilæum i bagagerummet til næste år, som er blevet udskudt på grund af coronapandemien.