Motorcyklist alvorligt kvæstet - kvinde sigtet for spirituskørsel

Der vil torsdag blive taget stilling til, hvorvidt kvinden skal for en dommer.

- Vi skal have talt med vidner og have en rapport fra bilinspektøren, siger Jens Rønberg.

Politiet spærrede kortvarigt Stenvadsvej, men der er åbnet igen. De pårørende til motorcyklisten er underrettet.

Kvinden sigtes for spirituskørsel

Torsdag formiddag oplyser Østjyllands Politi, at den 58-årige kvinde vil blive fremstillet i grundlovsforhør.

Det sker ved Retten i Randers klokken 13.00.

Hun sigtes for spirituskørsel og for straffelovens §249 ved under særligt skærpende omstændigheder at have forårsaget alvorlige skader på den 29-årig mandlig motorcyklist, oplyser politiet i døgnrapporten.