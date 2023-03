Motorcykelklub samler ind, så David kan komme i bad i eget hjem

David Grønfeldt Pedersen har ikke været i bad i sit eget hjem i over et år. Men nu samler flere af hans gamle venner ind til at ændre på dette. Han har ikke kunne komme i bad i sit eget hjem på grund af arbejdsmiljøregler. Og han kan ikke selv gå i bad, da han er uhelbredeligt syg af kræft og sidder i kørestol. For nyligt er han så begyndt at blive kørt til et plejecenter i Grenaa, hvor han kan få et bad hver anden uge.

Hans store drøm er dog stadig at kunne komme i bad derhjemme, og den drøm vil Robert Tvedgaard Nyborg gerne hjælpe med at opfylde.

I mere end et år har David Grønfeldt Petersen ikke været i bad i eget hjem. Vi har tidligere fortalt, hvordan arbejdsmiljøregler stod i vejen for, at plejepersonalet kunne hjælpe ham i bad. Indslaget er fra den 8. februar.

Han har taget initiativ til en indsamling, hvor pengene skal gå til at ombygge David Grønfeldt Pedersens hjem, så han fremover kan komme i bad i sit eget hus. - David har altid været der for andre mennesker, og man har altid kunne regne med ham. Nu skal han have de her ting ordnet. Nu er det Davids tur, siger Robert Tvedgaard Nyborg.

Var i motorcykelklub sammen David Grønfeldt Pedersen var med til at starte en motorcykelklub under navnet "Free Guardians Danmark", og det er også derfra, at han kender Robert Tvedgaard Nyborg.

Siden motorcykeltiden har de holdt kontakten, og da Robert Tvedgaard Nyborg hørte om David Grønfeldt Pedersens bad-situation, besluttede han sig for at tage initiativ. Han har siden fået støtte fra flere andre fra motorcykelklubben. Indsamlingen har dog endnu ikke for alvor taget fart.

Medlemerne af motorcykelklubben mødes stadig.

- Det går lidt trægt. Der kommer 100 eller 200 kroner om dagen. Vi er på lige knap 3000 kroner i alt, fortæller Robert Tvedgaard Nyborg. Han vil gerne have et møde med kommunen, så de kan finde ud af, hvad der skal laves om, før David Grønfeldt Pedersen kan komme i bad i eget hjem uden at bryde arbejdsmiljøreglerne. Derfor ved han heller ikke endnu, hvor mange penge de præcis skal samle ind. - Det bliver nok en dyr affære. Vi ved, at der i hvert fald skal laves gulvbelægning og nye dør, fortæller Robert Tvedgaard Nyborg. Har stor betydning David Grønfeldt Pedersen fortæller, at han er meget imponeret over Robert Tvedgaard Nyborg og de andre, der har været en del af indsamlingen.

Han fortæller, at han generelt har mødt rigtig meget hjælp og kærlighed efter, at han fortalte om sin situation. Han nævner blandet andet, at den lokale købmand i Trustrup er begyndt at levere varer direkte hjem til ham.

