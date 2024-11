Lever i frygt: Mor får hjertebanken, når en ambulance nærmer sig

- Jeg ville ønske, at han ikke hang ud dernede, siger Betina König Hjortshøj til TV2 Østjylland.

Betina König Hjortshøj er mor til Benyamin Ceylan på 15 år. Han er én af dem, der bruger et venterum ved stationen som opholdssted sammen med jævnaldrende. Stedet, de kalder for Varmestuen.

Tirsdag fortæller TV2 Østjylland, at stationen stadig bærer præg af uro, hærværk og stoffer. Blandt andet foranlediget af unge, som benytter stedet.

- Jeg bliver bange. Hvis jeg hører, at en ambulance er på vej til Grenaa, er det første, jeg gør, at ringe til min søn og spørge ham, om han er okay, fortæller hun.

Betina König Hjortshøj fortæller, at hun grundet drabssagen i 2023 stadig får hjertebanken, når hun ser blå blink.

Drabet affødte debat om utryghed og det at gå med kniv i den lille by.

Netop Varmestuen er central i sagen, hvor en 15-årig dreng for præcis et år siden tirsdag mistede livet efter et knivstikkeri.

Sagens kerne i byretten var, hvorvidt den tiltalte havde forsæt til at dræbe. Altså, stak han den anden dreng for bevidst at tage livet af ham?

Et enkelt stik i venstre side af brystet blev dræbende, da det gik rent ind og ramte midt i hjertet, så drengen døde af indre forblødning.

Situationen udviklede sig hurtigt voldsomt, da den 15-årige angiveligt slog den dengang også 15-årige i ansigtet med knyttet hånd. Det kom bag på ham, og han reagerede ved at hive dolken frem fra lommen.

Kort efter ankomsten til stationen, hvor de to drenge hilste på hinanden, gik de hen ad perronen og væk fra det venterum, hvor nogle andre unge sad og fik varmen.

Ikke desto mindre var det altså anledningen til, at de to drenge aftalte at mødes på stationen for at få sagen diskuteret én gang for alle og forhåbentlig få den lukket ned.

Politiet har undersøgt den påstand i forbindelse med efterforskningen, men der er ikke fundet nogen som helst beviser på, at der er foregået noget, der minder om en voldtægt.

I byretten kom det frem, at de to drenge igennem en længere periode havde haft en kontrovers, der handlede om, at den nu døde dreng var sikker på, at den tiltalte havde voldtaget en fælles veninde.

Halvanden time senere blev en jævnaldrende dreng anholdt og sigtet for drabet.

Der er - ifølge hende - ikke ret meget andet at lave, når man er teenager i Grenaa.

Betina König Hjortshøj mener, at Norddjurs Kommune har et medansvar, når unge mennesker vælger at opholde sig i Varmestuen.

Hash og brændte stole

At Varmestuen stadig bruges som opholdssted for en del af byens unge, er et faktum. Det har TV2 Østjylland flere gange observeret den seneste tid.

TV2 Østjylland har talt med tre drenge på 14, 15 og 16 år, hvoraf Betina König Hjortshøjs søn, Benyamin Ceylan, er den ene af dem.

- Det er ikke så godt at hænge ud her på stationen. Vi ville nok ønske, vi havde et andet sted at hænge ud, siger Benyamin Ceylan.

- Man gider jo ikke at fylde nogens huse op. Og når vi er her, kan vi være flere. Det er nok lidt mere hyggeligt, konstaterer Benyamins 16-årige kammerat, Tobias Lindberg Busse, der tilføjer, at de før er blevet smidt væk af politiet.

Mens TV2 Østjylland er på stedet, bliver der røget indenfor. Skiltet uden for stuen, der varsler, at man ikke må ryge, har de nok overset. Der dufter af hash, og der er brændemærker i flere af stolene efter en stormlighter.

Stationens øvrige gæster benytter tilsyneladende ikke Varmestuen.

De bider kulden i sig og står på perronen og venter.

- Utryghed fylder ikke

I kølvandet på knivdrabet på stationen blev kommunens SSP-konsulenter og krisepsykologer kimet ned.

I sommer blev der holdt informationsmøder med udskolingsforældre på alle skoler i kommunen, hvor borgmester Kasper Bjerregaard (V) blandt andet drøftede resultaterne af undersøgelsen - både overtrædelser af våbenloven, men også de unges forhold til alkohol.

Dog så borgmesteren på daværende tidspunkt ikke et generelt problem med utryghed i kommunen.

- Når et lille lokalsamfund som vores bliver ramt af noget så tragisk, fylder det meget. Vi har siden gjort rigtig meget for at være i kontakt med de unge, og vi arbejder stadig med det, men utrygheden fylder ikke i hverdagen, sagde han dengang til TV2 Østjylland.

Den i dag 16-årige unge mand, der i byretten i fjor blev kendt skyldig i manddrab og idømt otte års fængsel, har anket dommen. Hans forsvarer fortæller, at han vil frifindes.

- Det gør han i henhold til nødværgebestemmelsen, så det er vores principielle påstand, at der er tale om grov vold og ikke et drab, sagde advokat Berit Ernst for nylig til TV2 Østjylland.

Ankesagen begynder onsdag ved Vestre Landsret, hvor TV2 Østjylland også er til stede.