Minister sender dødeligt syg til Ankestyrelsen

I 12 måneder har David Grønfeldt Petersen ikke været i bad i sit eget hjem. En arbejdspladsvurdering, en såkaldt APV, står i vejen for, at personalet kan hjælpe David Grønfeldt Petersen ud på badeværelset og i bad.

Derfor bliver han i dag vasket i sin stue, hvor både måltider, toiletbesøg og søvn foregår. Han er fastlåst til sin kørestol, siden han i oktober 2020 fik konstateret en uhelbredelig hjernetumor. Tumoren har gjort David Grønfeldt Petersen mindre og mindre mobil, og lægerne vurderer, at han er dødeligt syg.

- Som jeg afsluttede med at sige, vil jeg opfordre borgeren til at indberette det over for ankestyrelsen. Det er det rigtige sted at gå hen, hvis sagsbehandlingen ikke foregår rigtigt. Ankestyrelsen er statens og mit redskab til at sørge for at tingene foregår, som de skal, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Langt fra tilfreds

TV2 ØSTJYLLAND kunne i sidste uge fortælle historien om David Grønfeldt Petersen, og det fik folketingsmedlem Nick Zimmermann (DF) til at reagere. Han ville have socialministeren til at se på sagen.