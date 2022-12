Milliongave afsløret: Brudstykker af himlen, skoven, græsset og dig selv

Han vedkender, at kunst- og kulturlivet godt kunne blive bedre i Grenaa - og det håber han også, at "Kalejdoskop" vil bidrage med.

- Grenaa er først og fremmest en by kendetegnet ved produktion. Men vil man have bosætning og turisme, så skal vi også have den pind der hedder kunst med i vores måde at definere os som by. Det er mit håb, at det her kan give et lille skub i den rigtige retning, siger han.

Fremme kulturen

På spørgsmålet om, hvorvidt placeringen ved Pavillonen er den rigtige, hvis man gerne vil bruge kunstværket til at promovere den kunstneriske side af byen, svarer Tyge Ingerslev, at placeringen har været en afvejning af "flere gode muligheder".

- Motivet bag placeringen er, at det er et kunstværk, som hører under kultur: Kulturhuset. Vi vil gerne fremme, at kulturhuset fortsætter den udvikling, som der er. Der er liv og glade dage og sker alt muligt i Pavillonen, og det vil vi gerne støtte op om, konstaterer han.

Han afslører desuden, at der i øjeblikket arbejdes på en total nytænkning af kulturhuset, hvor Grenaa Kunst- og Musikforening sidder med i en arbejdsgruppe, som ser nærmere på den del.

- Men det er for tidligt at fortælle noget om det, siger Tyge Ingerslev.

I første omgang er Grenaa altså blevet et stykke seks meter højt kunstværk rigere, da "Kalejdoskop" blev afsløret lørdag eftermiddag.