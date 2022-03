Mens udvidelse giver debat: Grenaa Havn fisker efter trafik fra Aarhus

- Nu har jeg jo arbejdet på Aarhus Havn i mange år, og jeg har også fulgt udviklingen der. Vi er også bare i en situation nu, hvor jeg er bekymret for, at der er nogle vækstmuligheder, vi måske går glip af, hvis vi ikke tænker ud over Aarhus havn og Aarhus, siger det socialdemokratiske folketingsmedlem og uddyber:



- Det er fuldstændig dumt, hvis vi ikke kigger til hinandens kompetencer, og her er Grenaa bare en god spiller, der har mulighed for at vækste endnu mere. Ikke kun til gavn for Djursland og hele Østjylland, men også for Aarhus, siger Leif Lahn.