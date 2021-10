MC-entusiast: Lovforslag om støjbegrænsning er tåbeligt

For Benjamin Nørby Henriksen, medejer af butikken MC-Mall Allingåbro, kan lovforslaget få konsekvenser for omsætningen.

- Problemet bliver, at vi som forhandlere får en økonomisk udfordring, for noget af det, vi har stående i vores butik, bliver pludselig lidt sværere at sælge, fordi vi skal til at opfylde nogle andre krav, end dem der var der i forvejen, siger Benjamin Nørby Henriksen.

Han er derfor modstander af forslaget.

- Spørgsmålet er, hvor grænsen går for, at det støjer. Vi har stadig biler, der også larmer. Så skal det lægges ud over alle, og det tror jeg ikke bliver nogen god løsning, siger butiksejeren, der viser TV2 ØSTJYLLAND en motorcykel af mærket Indian Scout frem. Ganske behændigt er den forsynet med en knap, der med et tryk giver kværnen et ekstra niveau af motorstøj.

For Benjamin Nørby Henriksen er larmen en del af bikerlivet.

- Det er hele essensen i at komme på tur. Få luften, få lyden og få oplevelsen.