Masser af fnidderfnadder har skabt krise på havnen

Der er uro på havnen i Bønnerup, hvor både formanden, næstformanden og den økonomiansvarlige for havnens erhvervsdrivende fond er gået. Det fortæller de til TV2 Østjylland. - Vi har så meget fnidder med gamle skeletter i skabene, som vi har brugt rigtig meget tid på at få ro på, og nu står vi i den situation, at bestyrelsen ikke kan arbejde sammen. Derfor har jeg valgt at trække mig, siger Pia Christensen, nu tidligere formand for Bønnerup fiskeri- og Lystbådehavn.

Også næstformanden er smuttet, og han begrunder det også med intern ballade i bestyrelsen. - Det sidste halve år har der været en masse fnidderfnadder, siger Per Skjødt Hansen, erhvervsfisker og nu altså tidligere næstformand.

Pia Christensen, nu tidligere formand for havnens fondsbestyrelse, forklarer, hvorfor hun har trukket sig.

Valghandlingen Per Skjødt Hansen retter skytset mod Benny Hammer, der er konservativt kommunalbestyrelsesmedlem i Norddjurs Kommune og valgt til havnens fondsbestyrelse som repræsentant for Norddjurs Kommune. Den tidligere næstformand mener, at Benny Hammer undergeneralforsamlingen delte stemmesedler ud, mens næstformanden kortvarigt havde forladt lokalet.

Per Skjødt Hansen, tidligere næstformand, taler om masser af fnidderfnadder i bestyrelsen.

En juridisk vurdering foretaget af kommunen har ikke fundet grundlag for kritik af valghandlingen. - Jeg synes bare, at Per Skjødt Hansen skulle have informeret mig om, at vi skulle stoppe valghandlingen, mens han forlod lokalet, men den information fik jeg ikke, og jeg må så erkende, at jeg er en lille smule grøn i den sammenhæng, siger Benny Hammer og fortsætter: - Jeg fralægger mig ikke noget ansvar på den baggrund, men jeg synes netop, han skulle være trådt i karakter og have bedt om at få stoppet valghandlingen, mens han havde forladt lokalet, siger kommunens repræsentant i bestyrelsen.

Benny Hammer er konservativt kommunalbestyrelsesmedlem og kommunens repræsentant i havnebestyrelsen.

Professionel bestyrelse Benny Hammer kalder det beklageligt, at de tre toneangivende medlemmer har forladt havnebestyrelsen. - Det var ikke det, jeg havde ønsket, men det er jo deres valg, og det kan jeg ikke gøre så meget ved. Og ja, der har været virak på Bønnerup Havn i rigtig mange år efterhånden, og det er jo ikke fremmede for udviklingen af havnen, siger Benny Hammer.

Fondsbestyrelsen mangler nu fire medlemmer.