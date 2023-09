Mand fundet død i vejkant: Nu er 25-årig løsladt

Den 25-årige mand, som blev varetægtsfængslet efter fundet af en død mand i vejkanten i Allingåbro, er blevet løsladt igen. Det oplyser Østjyllands Politi.

Politiet indledte en grundig efterforsking, efter at en 37-årig mand blev fundet livløs i vejkanten på Nordkystvejen fredag i sidste uge.

Dagen efter meldte en 25-årig mand sig selv.

Han blev fremstillet i grundlovsforhør søndag, hvor han blev varetægtsfængslet frem til den 19. september, men er nu løsladt igen.

- I forbindelse med vores efterforskning af sagen er vi nu kommet frem til, at der ikke længere er grundlag for at opretholde varetægtsfængslingen af den 25-årige sigtede i sagen. Han er derfor blevet løsladt, men er fortsat sigtet for uagtsomt manddrab, siger politikommissær Arne Mikkelsen fra Østjyllands Politis i en pressemeddelelse.



TV2 Østjylland var til stede i Retten i Randers søndag. Her kom det frem, at der ifølge anklageren var tegn på gerningsstedet på, at den kvæstede mand kan være blevet flyttet efter påkørslen.



Den 25-årige var tydeligt påvirket under det to timer lange grundlovsforhør, hvor han nægtede sig skyldig. Han erkender at have kørt på strækningen, og forklarede, at han troede, han ramte et dyr.

I retten kom det også frem, at den 25-årige fredag havde kørt bilen på værksted for at få udbedret skaderne. Bilen blev efterfølgende blevet afhentet af politiet til nærmere undersøgelser.

Østjyllands Politi efterlyste fredag eventuelle vidner, der havde været på stedet fra torsdag ved 22-tiden og frem til findetidspunktet, som kunne have observeret usædvanlig adfærd eller mistænkelige køretøjer i området.



Østjyllands Politi har ikke yderligere kommentarer.