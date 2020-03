To mænd anholdt for flere indbrud: Kan du genkende tyvekosterne?

Her ses et udpluk af de formodede tyvekoster, som Østjyllands Politi gerne vil levere tilbage til de rette ejermænd. De er formentlig stjålet i og omkring Grenaa i januar eller februar. Foto: Østjyllands Politi

Et ur, en håndmixer og en iphone. Der er bare nogle af de mange forskellige formodede tyvekoster, som Østjyllands Politi nu søger ejerne af.

Genstandene er fundet hos to mænd, som er sigtet for flere indbrud i lystbåde ved Grenaa Marina i januar, for et indbrud i et møntvaskeri, et indbrud i en grillbar og ét på en skole i Grenaa.

Fælden klappede for de to mænd på henholdsvis 26 og 28 år i midten af februar, da en medarbejder på skolen opdagede, at en mand havde sat en af skolens stjålne computere til salg på Facebook.

- Vores efterforskere finder frem til, hvem der står bag den profil på Facebook, og vi får så fat i ham, og finder derigennem også frem til den anden person, siger Jakob Christiansen, kommunikationsrådgiver, Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

De to mænd blev anholdt, og i forbindelse med ransagningerne i sagen blev der fundet en række tyvekoster.

Politiet formoder, at genstandene er stjålet i og omkring Grenaa i løbet af januar og februar. Foto: Østjyllands Politi

- Rigtig mange af dem er blevet leveret tilbage igen, siger kommunikationsrådgiveren ved Østjyllands Politi.

Men politiet mangler altså stadig at finde ejerne af flere værdigenstande, som sandsynligvis også er stjålet.

- Vi vil selvfølgelig gerne have leveret alle kosterne tilbage til deres rette ejere, og samtidig kan det også hjælpe os med at få det fulde overblik over, hvor de her to personer har begået indbrud henne, siger Jakob Christiansen.

Østjyllands Politi formoder, at genstandene er blevet stjålet i eller i nærheden af Grenaa i løbet af januar og februar.

Kan du genkende en eller flere af kosterne, så kan politiet kontaktes via telefon 114.

