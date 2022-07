Lukas er klar til at spise en krabbe for at redde havet

Ond cirkel i havet

Lukas Boje er også helt med på at hjælpe de danske have ved at fange krabber. Og han har en idé.

- Jeg tror godt, vi kan lave en gruppe på fem-seks stykker, som tager ud og fanger krabber. Og spiser dem. Hvis vi tør.

Selvom der måske skal en anelse mere til, så har lidt også ret, og selvom strandkrabberne er en naturlig del af den danske havnatur, så er det stigende antal ifølge Danmarks Naturfredningsforening et symptom på en skidt udvikling.

- De mange krabber er et symptom på, at vi har mistet mange af de fiskebestande, der ellers ville have spist krabberne. Det stigende antal strandkrabber skaber en ond cirkel i havet, siger Aimi Hamber, havbiolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Ud over at spise den føde, som andre bunddyr og fisk skulle leve af, kan strandkrabberne nemlig også ødelægge de undersøiske ålegræsmarker, når de graver rødderne op i jagten på føde - og netop ålegræsset er vigtigt for miljø og klima, fordi det optager og binder kvælstof og CO2 i havbunden, lyder det i pressemeddelelsen.