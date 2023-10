Lone gjorde 'tankevækkende' fund under havearbejde

Det var ikke en lækkersult, der ramte Lone Rasmussen, da hun under havearbejde fandt en knap 50 år gammel chipspose i jorden.

- Jeg blev helt chokeret. Jeg syntes, det var mærkeligt, at noget kan være så velbevaret efter så mange år i jorden. Det gav virkelig stof til eftertanke, siger Lone Rasmussen.

63-årige Lone Rasmussen bor i dag i Grenaa, men det var i haven ved hendes barndomshjem på Anholt, at hun gjorde fundet, da hun var ved at anlægge et nyt bed ved morens hus. Chipsposen har et dato-anmærkning fra 1976 - altså for 47 år siden.

- Jeg synes, det er tankevækkende, at den kan ligge i jorden så længe. Jeg siger altid til mine børn og børnebørn, at man ikke skal smide skrald i naturen, siger Lone Rasmussen.