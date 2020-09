Lokale politikere: - Sølle, nidkært og sørgeligt at fjerne bevilling

Der er langt fra Christiansborg til Gammel Estrup ved Auning. Men Herregårdsmuseet fylder alligevel en del for flere folketingspolitikere i disse dage.

Det vækker nemlig harme på begge sider af folketingssalen, at Danmarks Herregårdsmusuem Gammel Estrup står til at miste en årlig bevilling på 1,5 millioner kroner.

SF, Venstre og Konservative vil alle kræve, at herregårdsmuseet ved Auning får forlænget sin bevilling i kommende fire år, selvom det ikke er en del af regeringens udspil til finansloven for 2021.

- Jeg troede, det var en fejl. Det har vi undersøgt, og det var det ikke, siger Mona Juul fra Det Konservative Folkeparti.

Hun mener, det er 'sølle og nidkært', at man risikerer at lukke Danmarks museum for herregårde for at spare 1,5 millioner kroner årligt.

Mona Juul, Det Konservative Folkeparti

'Vildt sørgeligt'

I den anden side af Folketingssalen ryster man også på hovedet over regeringens udspil til finansloven.

- Det synes jeg godt nok er helt vildt sørgeligt. Specielt i forhold til, hvor lille et beløb det er på finansloven, siger SF's kulturordfører Charlotte Broman Mølbæk.

Hun har spurgt kulturminister Joy Mogensen, hvorfor netop Gammel Estrup ikke får forlænget sin bevilling, som man har modtaget i de seneste ti år.

Frygter store konsekvenser

Charlotte Broman Mølbæk siger, at hendes parti vil tage en forlængelse af museets bevilling med ind til de kommende finanslovsforhandlinger, fordi:

Det er en kæmpe katastrofe, hvis de mister deres penge Charlotte Broman Mølbæk

I det gamle bondeparti Venstre gjorde man også store øjne, da man så regeringens udspil til en finanslov.

- Det er dybt problematisk, Gammel Estrup har i forvejen ikke et særlig stort budget, siger Britt Bager, kulturordfører for Venstre.

Hun mener, museet har en vigtigt rolle i at fortælle om Danmarks historie.

- Vi risikerer at miste en stor del af vores kulturhistorie, der handler om herregårde. Det har haft en stor betydning for hele vores historie som land, siger Britt Bager.

Får store problemer

På Gammel Estrup er beskeden klar til politikerne. Der skal findes penge til at videreføre den årlige bevilling på 1,5 millioner kroner, hvis ikke det skal få alvorlige konsekvenser for museet. Det fortæller direktør Britta Andersen.

- Hvis de 1,5 millioner bliver pillet af fra næste år, så er vi virkelig på skideren, for vi er allerede skåret til benet. Lige nu har vi 8 fuldtidsansatte, og hvis vi skal spare i dem, så bliver det svært for os overhovedet at holde åbent for besøgende, siger hun.

Britta Andersen foran Gammel Estrup Foto: Gl. Estrup

Oveni de 4-årige midlertidige bevillinger på 1,5 millioner kroner, så får museet også et fast statstilskud på 2,3 millioner kroner om året.

Men på trods af det, så er det en stor del af kagen, som der vil blive taget fra museet, hvis museet ikke kommer med i den færdige finanslov.

Ikke penge til alle

Hos regeringspartiet erkender man, at man har været nødt til at prioritere benhårdt.

- Vi må desværre bare konstatere, at vi ikke har penge til at videreføre alle de midlertidige bevillinger, som udløber med udgangen af i år, siger Kasper Sand Kjær, Socialdemokratiets kulturordfører.

Kasper Sand Kjær

Han forklarer, at regeringen har foretaget konkrete vurderinger af de museer, hvis bevillinger udløber med udgangen af dette år.

Klar til at forhandle

Fregatten Jylland i Ebeltoft og Den Gamle By i Aarhus står til at få forlænget deres bevillinger.

Er de vigtigere end Gammel Estrup?

- Det er ikke en kritik af Gammel Estrup eller det gode arbejde, de laver. Men vi har simpelthen ikke kunne finde penge til alle, siger Kasper Sand Kjær.

Fregatten Jylland får forlænget sin bevilling i modsætning til Gammel Estrup

Han opfordrer partierne til at tage deres krav med til forhandlinger om den kommende finanslov.

Meget tyder på, at det er netop det, de har tænkt sig at gøre.

- Den bevilling skal selvfølgelig forlænges med fire år, siger Britt Bager.