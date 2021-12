Lokal forening kæmper for gammel silo

Takker nej til alternativer

Foreningen ’Sammen om Sydhavnen’ indledte initiativet i sommeren 2020 for at skabe liv i lokalområdet. Siden da har foreningen i siloen fået 52 medlemmer.

- Det betyder alt, at lokale har et sted, hvor de kan udfolde siger, siger Thomas Stenumgaard Lind.

Eftersom siloen ikke længere er en mulighed for foreningen at opholde sig og afholde arrangementer i, er ’Sammen om Sydhavnen’ blevet tilbudt andre steder på at havnen som erstatning. Men det har de frivillige valgt at takke nej til.