Letbanen aflyser igen morgentog

Efter endnu en morgen med frost og tåge i luften, må letbanen i Aarhus endnu engang aflyse afgange. Også onsdag var der aflysninger på grund af frost.

Aflysningerne fremgår af Rejseplanen, hvor der meldes om driftsforstyrrelser på grund af frost på køreledningerne.



- I dag er desværre værre, da også Grenaabanen og Odderbanen er gået i stå. Vi er ved at danne os et overblik og gør, hvad vi kan for at komme i gang, men det tager tid, skriver Aarhus Letbanens direktør Michael Borre torsdag morgen i en sms til TV2 ØSTJYLLAND.

I praksis betyder det, at der aktuelt ikke kører letbanetog fra Grenaa til Lystrup.