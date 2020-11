Leif Lahn er ny gruppeformand i Socialdemokratiet efter minksag

Det er en post, som den tidligere havnearbejder fra Grenaa har en vis erfaring med, da han også var gruppeformand i en periode under daværende statsminister Helle Thornings Schmidts (S) regering.

Han er kendt som en engageret beskæftigelsesordfører med et bramfrit sprog, hvilket han nok skal få brug for i den velkendte rolle.



Udnævnelsen skyldes minksagen, hvor daværende fødevareminister Mogens Jensen (S) trådte tilbage onsdag.

Alle mink i Danmark skulle aflives på grund af en mutation i coronavirus, oplyste regeringen på et pressemøde for to uger siden.